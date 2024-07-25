ВТЗ посетили участники проекта «Дети едут к детям: ЗаводИтуризм на Родине»





Волжский трубный завод, входящий в Трубную Металлургическую Компанию, посетила делегация школьников и сотрудников Детского Совета по туризму Пермского края в рамках профориентационного проекта «Дети едут к детям: ЗаводИтуризм на Родине».

Для гостей организовали экскурсию по производственной площадке ВТЗ, где они познакомились с процессом изготовления труб для разных отраслей промышленности, и общение с представителями семейных династий ВТЗ в формате круглого стола. В ходе дискуссии ребята получили ответы на актуальные вопросы о выборе профессионального пути, о том, как преемственность поколений влияет на самоопределение, о важности распространения промышленного туризма в регионах России.

Школьники отметили, что посещение региона и ВТЗ расширило их представления о возможностях для самореализации и разнообразии профессий, в том числе в металлургической отрасли.

— ВТЗ системно работает над развитием промышленного туризма с акцентом на профориентационную составляющую. С начала 2024 года ВТЗ уже посетили около 400 учащихся школ Волгоградской области, мы рады принимать гостей и из других регионов России. Маршрут Пермь — Волгоград раскрыл индустриальный потенциал двух технологичных регионов, дал возможность школьникам открыть для себя много нового в мире профессий и приобрести новых друзей, — подчеркнул управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Проект «Дети едут к детям: ЗаводИтуризм в школе» реализуется Пермским региональным отделением Российского союза туриндустрии совместно с Министерством по туризму и Министерством образования и науки Пермского края и направлен на комплексное развитие внутреннего туризма в России и всестороннее развитие детей.

Фото: предоставлено пресс-службой ВТЗ

Реклама. АО «Волжский трубный завод», ИНН 3435900186