Общество

Эксперты оценили методы внедрения бережливого производства на волгоградском комбинате питания

Общество 24.07.2024 09:22 Реклама
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24.07.2024 09:22 Реклама


В июле производственно-логистический комплекс ООО «Виво Маркет» выступил площадкой для сертификации по бережливому производству инструкторов Регионального центра компетенций. Проводил сертификацию Федеральный центр компетенций. Цель сертификации – проверить знания участников рабочей группы  Виво по итогам обучения, которое проходило непосредственно на предприятии. Оценить, как реализуется программа на производственно-логистическом комплексе, какими инструментами бережливого производства уже сейчас пользуются сотрудники комбината, и какие планируют внедрять в перспективе.
— Почему мы пошли, как площадка для сертификации инструкторов. Потому что это возможность получить экспертную оценку от представителей Федерального центра компетенций по программе, которую мы проходили, и методов, которые мы успели внедрить у себя на предприятии. Мы целенаправленно на это пошли, чтобы инструктора России и эксперты Федерального центра компетенций, дали нам обратную связь и указали на моменты, которые необходимо доработать для развития и улучшения нашего проекта, — сказала Виана Короткова, заместитель директора по комбинату ООО «Виво Маркет».
В состав комиссии вошли: представитель Министерства экономического развития г. Москва  Артём Алексеевич Кононов, эксперты Федерального центра компетенций Сергей Константинович Юденков и Вячеслав Александрович Макаренко, представитель Регионального органа исполнительной власти Ольга Олеговна Харчева, руководитель Регионального центра компетенций  Константин Леонтьевич Серов. Эксперты оценивали сам комбинат, производственные процессы и работу инструкторов Регионального центра компетенции.

— Для любого предприятия важно развиваться внедрять в работу современные методы и программы. Бережливое производство – одна из таких программ. Хочу отметить, что Виво активно двигается в этом направлении. Уверен, что в октябре процесс сертификации будет пройден ими успешно, — сказал Вячеслав Макаренко, тренер Федерального центра компетенций.
Сертификация проходила весь рабочий день. По итогам работы эксперты высоко оценили динамику развития компании в целом и степень вовлеченности каждого участника рабочей группы в реализацию проекта по бережливому производству. Также стоит отметить, что комиссия по сертификации дала ряд рекомендаций по улучшению проекта. И следующая итерация сертификации на площадке производственно-логистического комплекса «Виво» пройдет в октябре этого года. К этому времени сотрудники комбината успеют устранить те замечания, которые прописали эксперты и отразить в своих документах и процессах, чтобы совместная сертификация в октябре прошла по плану.

— Хочется подчеркнуть, что понятие – бережливое производство для нас не пустой звук. Мы, действительно, сами создавали наш проект, поэтому вовлечены в него на 100%, — прокомментировала Виана Короткова, заместитель директора по комбинату ООО «Виво Маркет», — Те знания и методология, которые мы получили на обучении, обязательно будем дальше применять на практике. И очень важно, что эксперты это увидели и оценили.
Участие в национальном проекте «Производительность труда» дает компаниям ряд уникальных возможностей. Это бесплатное обучение сотрудников компании. Онлайн обучение могут проходить абсолютно все. В обучающих материалах представлен целый пласт по практикам бережливого производства, а также других программ. На сайте Производительности РФ представлены лучшие кейсы, с которыми каждый сотрудник компании может знакомиться и перенимать опыт по внедрению бережливого производства. Также руководители компаний могут пройти обучение по программе «Лидеры производительности». Это бесплатное обучение, где проходят курсы по четырем драйверам: стратегический, производственный, коммерческий, кадровый.
Напомним, производственно-логистический комплекс «Виво Маркет» стал  69-м участником нацпроекта «Производительность труда» от Волгоградской области. После внедрения улучшений оператор социального питания сможет самостоятельно тиражировать полученный опыт на другие производственные процессы.
Фото предоставлено Виво Маркет.
Реклама. ООО «Виво Маркет», ИНН 3461061226

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