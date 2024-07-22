«Красный Октябрь» подвел итоги футбольного сезона





В преддверии Дня металлурга 18 июля на территории спортивного комплекса «Зенит» состоялись финальные матчи и награждение победителей заводского турнира по мини-футболу. Команда обжимного крупносортного цеха (ОКЦ) забрала победный кубок.

На протяжении двух месяцев за переходящий кубок «Красного Октября» боролись семь команд: сборные электросталеплавильного цеха №2 (ЭСПЦ-2) и электросталеплавильного цеха №3 (ЭСПЦ-3), цеха по ремонту металлургического оборудования (ЦРМО), обжимного крупносортного цеха (ОКЦ), листопрокатного цеха (ЛПЦ), электроцеха по ремонту металлургического оборудования (ЭЦРМО) и сборная команда работников цехов и заводоуправления (Управление). Всего было сыграно более 20 матчей.

В финале встретились команды ОКЦ и ЦРМО, ЛПЦ и ЭЦРМО. Победу в турнире одержала команда обжимного крупносортного цеха. Серебряным призером стала команда ЦРМО, бронзовым – ЛПЦ.

Ко всем участникам финала с поздравительной речью обратился главный инженер завода Александр Жуков:

– Сегодня точно никто не проиграл. Я хочу всем сказать спасибо за хороший футбол. Такого накала страстей и драматизма я давно не видел. Благодарю всех игроков и болельщиков, в том числе юных зрителей.

Директор по управлению персоналом Марина Шендрик также поздравила спортсменов с завершением очередного спортивного сезона:

– Я знаю точно – каждая игра, каждый матч прошли с большим накалом страстей, как это и положено металлургам. Поздравляю всех с замечательным финалом. Мы ждем вас в следующем году на традиционном турнире по мини-футболу.

Победителей и призеров наградили дипломами, медалями и подарочными сертификатами. Также отдельно были отмечены самые яркие игроки сезона.

Звания «Лучший вратарь» в этом году был удостоен Антон Трунов из команды ОКЦ, а «Лучшим бомбардиром» признан Алексей Павлов из команды ЛПЦ.

19 июля, во время празднования Дня металлурга, генеральный директор Константин Волков поздравил команду ОКЦ с победой в турнире и вручил спортсменам переходящий кубок «Красного Октября».

Фото предоставлено пресс-службой «Красного Октября».

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