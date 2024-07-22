«Красный Октябрь» подвел итоги футбольного сезона

Общество 22.07.2024 13:27 Реклама
0
22.07.2024 13:27 Реклама
В преддверии Дня металлурга 18 июля на территории спортивного комплекса «Зенит» состоялись финальные матчи и награждение победителей заводского турнира по мини-футболу. Команда обжимного крупносортного цеха (ОКЦ) забрала победный кубок.
На протяжении двух месяцев за переходящий кубок «Красного Октября» боролись семь команд: сборные электросталеплавильного цеха №2 (ЭСПЦ-2) и электросталеплавильного цеха №3 (ЭСПЦ-3), цеха по ремонту металлургического оборудования (ЦРМО), обжимного крупносортного цеха (ОКЦ), листопрокатного цеха (ЛПЦ), электроцеха по ремонту металлургического оборудования (ЭЦРМО) и сборная команда работников цехов и заводоуправления (Управление). Всего было сыграно более 20 матчей.
В финале встретились команды ОКЦ и ЦРМО, ЛПЦ и ЭЦРМО. Победу в турнире одержала команда обжимного крупносортного цеха. Серебряным призером стала команда ЦРМО, бронзовым – ЛПЦ.
Ко всем участникам финала с поздравительной речью обратился главный инженер завода Александр Жуков:
– Сегодня точно никто не проиграл. Я хочу всем сказать спасибо за хороший футбол. Такого накала страстей и драматизма я давно не видел. Благодарю всех игроков и болельщиков, в том числе юных зрителей.
Директор по управлению персоналом Марина Шендрик также поздравила спортсменов с завершением очередного спортивного сезона:
– Я знаю точно – каждая игра, каждый матч прошли с большим накалом страстей, как это и положено металлургам. Поздравляю всех с замечательным финалом. Мы ждем вас в следующем году на традиционном турнире по мини-футболу.
Победителей и призеров наградили дипломами, медалями и подарочными сертификатами. Также отдельно были отмечены самые яркие игроки сезона.
Звания «Лучший вратарь» в этом году был удостоен Антон Трунов из команды ОКЦ, а «Лучшим бомбардиром» признан Алексей Павлов из команды ЛПЦ.
19 июля, во время празднования Дня металлурга, генеральный директор Константин Волков поздравил команду ОКЦ с победой в турнире и вручил спортсменам переходящий кубок «Красного Октября».
Фото предоставлено пресс-службой «Красного Октября».
Реклама. АО «Корпорация Красный октябрь» ИНН 3459080648
264 тыс. детей в Волгоградской области будут охвачены летним оздоровительным отдыхом22.07.2024 13:10
Общество 22.07.2024 13:10
Под Волгоградом за 5 млн рублей восстановят братскую могилу на утёсе Шукшина22.07.2024 12:59
Общество 22.07.2024 12:59
Андрей Бочаров выступил на коллегии ГУМВД в Волгоградской области22.07.2024 12:29
Общество 22.07.2024 12:29
«Эксперт РА» подтвердил высокий кредитный рейтинг «Росгосстраха»22.07.2024 11:31 Реклама
Общество 22.07.2024 11:31 Реклама
В Камышине разыскивают родителей трехлетней «потеряшки»22.07.2024 11:26
Общество 22.07.2024 11:26
Сирену включали для НПЗ: в ЕДДС Волгограда рассказали, как реагировать на воздушную тревогу22.07.2024 09:51
Общество 22.07.2024 09:51
В Волгограде открыли новую площадку для винтокрылой скорой22.07.2024 09:50
Общество 22.07.2024 09:50
Волгоградские клещи теряют хватку22.07.2024 09:17
Общество 22.07.2024 09:17
В волгоградских магазинах появилась колбаса для ГАИ21.07.2024 21:33
Общество 21.07.2024 21:33
В ночном небе над Волгоградом взошла «Оленья луна»21.07.2024 21:06
Общество 21.07.2024 21:06
Водолазы поднимают со дна Волги останки защитников Сталинграда21.07.2024 20:05
Общество 21.07.2024 20:05
Волгоградцы грустят по засохшим деревьям около «Гасителя»21.07.2024 19:06
Общество 21.07.2024 19:06
«Этого не может быть»: жители Волгоградской области обсуждают фото с червем из сифона21.07.2024 18:06
Общество 21.07.2024 18:06
Переживший войну и не потерявший своей уникальности: вспоминаем историю знаменитого Дома грузчиков в Волгограде21.07.2024 17:22
Общество 21.07.2024 17:22
Сеансы немого кино с живой музыкой стартуют в ЦПКио Волгограда21.07.2024 15:35
Общество 21.07.2024 15:35