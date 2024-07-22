Общество

«Эксперт РА» подтвердил высокий кредитный рейтинг «Росгосстраха»

Общество 22.07.2024 11:31 Реклама
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22.07.2024 11:31 Реклама


Агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг финансовой надежности СК «Росгосстрах» на уровне ruAA, прогноз – стабильный. 
На оценку страхового бизнеса компании при рейтинговом анализе положительно повлиял высокий уровень географической диверсификации «Росгосстраха» (за 2023 год на крупнейший субъект – Москву – пришлось 30,5% премии); диверсификации страхового портфеля (на крупнейшее направление деятельности – ОСАГО – пришлось 31,9% премии за 2023 год), а также отсутствие рисков концентрации клиентской базы. Структура продаж компании также характеризуется высокой диверсификацией каналов. За 2023 год доля крупнейшего канала продаж во взносах (агенты -физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели) составила 39,8%, а через кредитные организации было получено 14,8% премий.
На стабильный уровень финансовой надежности повлияли финансовые результаты «Росгосстраха», где агентством отмечена высокая рентабельность инвестиций компании и сохранение комфортного уровня убыточности по основным видам страхования. «Эксперт РА»подчеркнул и высокое качество активов страховщика.
В части качества управления и организации бизнес-процессов «Росгосстраха» «Эксперт РА» особо выделил высокий уровень перестраховочной защиты страховщика (все крупнейшие риски надежно перестрахованы, собственное удержание по крупнейшим рискам находится на комфортном уровне и не превышает 5% собственных средств), а также наличие у него опыта урегулирования крупных убытков.
— Высокая рейтинговая оценка уже несколько лет подряд отражает устойчивость «Росгосстраха», что принципиально важно для системообразующей  российской страховой компании с большой рыночной долей и 6,5 миллионами клиентов по всей стране, — прокомментировал генеральный директор «Росгосстраха» Максим Шепелев. — Уверены, что и текущий год не станет исключением, о чем уже говорят положительные финансовые итоги 1 полугодия. Отлично сработали все каналы продаж и линии бизнеса при сохранении своей рентабельности — наши сборы выросли на 12%, при этом общехозяйственные и административные расходы остаются на уровне прошлого года, несмотря на инфляционное давление.
Реклама. ПАО СК «Росгосстрах» ИНН 7707067683

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