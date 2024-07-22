Волгоградские клещи теряют хватку

Сотрудники Роспотребнадзора по Волгоградской области фиксируют снижение активности клещей в регионе. Как сообщили V102.RU в территориальном управлении, за последнюю неделю с жалобами на укусы клещей обратился 91 человек, что ниже среднемноголетних значений.

Всего по поводу присасывания клещей в медицинские организации региона обратились 1968 человек, в том числе 701 ребенок. Больше всего от нападения членистоногих пострадали жители Волгограда - 1009 человек, а меньше - жители Светлоярского района. От них было 65 обращений.

Ранее сообщалось, что в регионе зарегистрирован один подтвержденный в лаборатории случай Крымской геморрагической лихорадки у жителя Суровикинского района, три случая иксодового клещевого боррелиоза среди жителей Волгограда.

Фото: архив V102.RU