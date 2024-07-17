На Мамаевом кургане в Волгограде открыли стелу в память о защитниках Сталинграда





Сегодня, 17 июля, в 82-ю годовщину начала Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде торжественно открыли памятный знак защитникам города-героя – уроженцам Удмуртии. Как сообщает V102.RU, в церемонии приняли участие региональные и городские власти, депутаты Госдумы, делегация из Удмуртской Республики, ветераны и юнармейцы.

Перед торжественным открытием знака участники возложили цветы к Вечному огню в Зале Воинской славы, а также к могиле Маршала Василия Чуйкова и Братской могиле защитников Сталинграда.

Одним из участников в подготовке и установки памятной стелы стал коллектив удмуртского предприятия «Конструкторское бюро электроизделий XXI века».





- Мой дед защищал Сталинград, как и представители многих других национальностей нашей великой страны, был награжден. Мы гордимся подвигами сыновей и дочерей Удмуртской земли и хотим передать эту священную память нашим внукам, - поделился директор предприятия Виктор Уланов.

Почетное право открыть знак было предоставлено почетному жителю Волгограда Александру Струкову и руководителю удмуртского предприятия «КБЭ XXI века». После собравшиеся почтили память защитников минутой молчания и возложили к стеле венки и живые цветы.





В годы войны в Сталинграде сражалось несколько тысяч воинов из Удмуртии. Одними из них были маршал авиации Федор Фалалеев, командующий 27-й гвардейской стрелковой дивизией Виктор Глебов, Герои Советского Союза Михаил Тюлькин, Николай Голдобин, Яков Фефилов.

24 жителя Удмуртии, участвовавших в Сталинградской битве, удостоены звания Героя Советского Союза.

Напомним, Сталинградская битва происходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Это сражение стало переломным в Великой Отечественной войне.







Фото: Волгоградская областная дума