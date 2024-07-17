Общество

В Волгоградской области скоропостижно скончался чиновник-финансист

Общество 17.07.2024 14:23
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17.07.2024 14:23


16 июля внезапно остановилось сердце Виктора Устинова, консультанта отдела по финансам администрации Урюпинска. Ему было всего 40 лет. Некролог сегодня, 17 июля, опубликовала администрация городского округа Волгоградской области, сообщает V102.RU.
Виктор Сергеевич являлся уроженцем Урюпинска. Закончил в столице российской провинции классическую гимназию, а затем – ВолГУ.
В 2006 году молодым специалистом поступил на государственную службу в комитет по финансам и стал профессионалом в этой сфере. 
Коллеги вспоминают, что Виктор Сергеевич был спокойным, доброжелательным и отзывчивым человеком. И пользовался заслуженным уважением в коллективе. 
Администрация городского округа  и Урюпинская городская дума выразили искренние соболезнования родным и близким муниципального служащего.   
Фото администрация Урюпинска VK.com

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