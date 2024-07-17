Волгоградец до смерти забил родного отца

Расследования 17.07.2024 09:16
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17.07.2024 09:16
В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, который подозревается в причинении смертельных травм своему отцу. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, 12 июля мужчина повздорил со своим родственником и жестоко избил пожилого мужчину. От полученных травм тот скончался.
Поняв, что натворил, волгоградец попытался скрыть следы преступления. Он надел на себя чистую одежду, переодел погибшего и вымыл пол от крови, а потом вызвал полицейских.
Стражей порядка он пытался убедить в том, что, пока он ходил в магазин, кто-то ворвался в квартиру, где он проживал с отцом, убил пенсионера и скрылся.
Однако следователям удалось опровергнуть версию подозреваемого и вывести его на чистую воду. Под давлением неопровержимых доказательств мужчина признался признался в содеянном.
В настоящее время подозреваемый задержан. По ходатайству следователя в отношении него судом уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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