В Волгограде двое детей покалечились после прыжков с вышки в реку

Прыжки с вышки на необорудованном пляже в Советском районе Волгограда привели к травмированию двух детей, передает V102.RU. Как сообщают местные паблики, 12-летний мальчик поскользнулся и упал на девочек, которые находись внизу в воде.





Помощь подросткам оказали очевидцы произошедшего. Они вызвали врачей скорой помощи,

- Девочка 15 лет находится в травматологическом отделении ГБУЗ КБСМП №7, состояние стабильное, без ухудшения. Мальчик 12 лет проходит лечение в нейрохирургическом отделении этой же больницы. Его состояние стабильное, средней тяжести, - сообщили информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области.

В местных пабликах сообщают, что мальчик разбил лицо, а девочка вывихнула плечо. Сообщалось и о третьем пострадавшем ребенке, но эта информация не подтверждается.

Видео: Треш Волгограда / t.me