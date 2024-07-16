В Волгоградской области пожар уничтожил 60 га пшеницы

Происшествия 16.07.2024 16:24
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16.07.2024 16:24
Стали известны подробности пожара, который произошел во время уборки зерновых в Серафимовичском районе. Как рассказали V102.RU в администрации района Волгоградской области, рано утром 9 июля вспыхнули посевы на полях ООО «Сатурн-Агро». Из-за сухой и жаркой погоды огонь начал моментально распространяться.
Первыми увидели пожар и бросились его тушить сотрудники КФХ Вячеслава Котова, поля которого находятся по соседству. Вскоре прибыли на подмогу и техника «Сатурн-Агро». К счастью, огонь не перекинулся на другие плантации. Однако успел уничтожить около 60 га посевов.
Напомним, в регионе складывается напряженная ситуация с пожарами. Ежедневно в области тушат до 15 возгораний. Вопросами усиления противопожарной и профилактической работы поручил заняться своим подчиненным глава региона на совещании, состоявшемся накануне.
Фото Усть-Медведицкая газета VK.com
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