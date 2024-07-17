Экономика

Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг лучших доходных дебетовых карт

Экономика 17.07.2024 13:00 Реклама
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17.07.2024 13:00 Реклама


Карта «Прибыль» Банка Уралсиб возглавила июльский рейтинг самых выгодных дебетовых карт с начислением максимальных процентов на остаток на счете, по версии портала Выберу.ру. В рейтинге рассматривались предложения  крупнейших российских банков из Топ-100 по активам (на 01.06.2024 г).
Аналитики портала при составлении рейтинга учитывали такие ключевые параметры как размер процентов на остаток и порядок их начисления, стоимость выпуска и условия бесплатного обслуживания карты, размер кешбэка в программе лояльности банка и у партнёров, условия перевода средств в другие банки и снятия наличных, а также дополнительные возможности – доставку, онлайн-оформление и ряд других параметров.
«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111

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