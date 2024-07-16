Свиные шкурки в Волгограде превратили в килограммы котлет





Организацию из Волгограда заподозрили в несоответствии сертификатов на производимую продукцию животного происхождения. Как сообщили V102.RU в управлении Россельхознадзора, удивительным образом производитель из 6 килограммов свиного окорока и шкуры изготовил 10 килограмм свиных котлет с чесноком.

- Предпринимателем нарушены требования закона № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и технического регламента «О безопасности пищевой продукции», - пояснили в управлении Россельхознадзора. - Кроме того, нарушен принцип прослеживаемости продукции, в связи с чем пищевая продукция была введена в оборот незаконно.

Предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований – в адрес организации направлено предупреждение.

Фото: архив V102.RU