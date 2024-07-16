«Росгосстрах» удвоил чистую прибыль за первое полугодие 2024 года

Общество 16.07.2024 09:54 Реклама
0
16.07.2024 09:54 Реклама
По итогам 1 полугодия 2024 года ПАО СК «Росгосстрах» заработало чистую прибыль в размере 4,5 млрд рублей, что на 104,5% больше этого показателя годом ранее (данные ОСБУ). При этом страховые премии выросли на 12,1% и достигли 44,5 млрд рублей. Наибольший вклад в результат по сборам традиционно внесли страхование имущества физических и юридических лиц — флагманская линия бизнеса «Росгосстраха», а также моторные виды страхования, добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев. Выплаты по договорам страхования и перестрахования составили 19,5 млрд рублей.
— Первое полугодие 2024 года открыло много возможностей показать ценность страхования на практике: «Росгосстрах» оперативно выплатил страховые возмещения по массовым стихийным бедствиям сперва из-за весенних паводков по имуществу физических лиц, затем юрлицам по сельскохозяйственным рискам. По моторному страхованию, прежде всего ОСАГО, прошедший зимне-весенний сезон тоже оказался непростым, — прокомментировал генеральный директор «Росгосстраха» Максим Шепелев. — В результате динамика выплат компании превысила динамику сборов, что, тем не менее, не оказало негативного влияния на финансовую устойчивость «Росгосстраха» — наша прибыль выросла более чем в 2 раза. Такой хороший результат связан во многом с существенным ростом инвестиционного дохода, который компания смогла получить, вопреки волатильности на инвестиционном и валютном рынках. Кроме того, отлично сработали все каналы продаж и линии бизнеса при сохранении своей рентабельности — наши сборы продолжают расти, при этом общехозяйственные и административные расходы остаются на уровне прошлого года, несмотря на инфляционное давление.
Успешная работа в первом полугодии позволила «Росгосстраху» нарастить активы до 154,8 млрд рублей. Собственный капитал увеличился до 60,2 млрд рублей, а страховые резервы достигли 79,2 млрд рублей.
Также в 1 полугодии 2024 года компания выплатила акционерам дивиденды в размере более 2 млрд рублей (по решению внеочередного общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»).
Реклама. ПАО СК «Росгосстрах». ИНН 7707067683
Все очень серьезно: пожарный вертолет МЧС России встал на постоянное дежурство под Волгоградом16.07.2024 12:10
Общество 16.07.2024 12:10
МЧС предупредило о +41 градусе жары в Волгоградской области16.07.2024 11:59
Общество 16.07.2024 11:59
В Центральном районе Волгограда началась реконструкция трамвайных путей16.07.2024 10:58
Общество 16.07.2024 10:58
Свиные шкурки в Волгограде превратили в килограммы котлет16.07.2024 09:51
Общество 16.07.2024 09:51
В Волгоградской области объявлен всероссийский конкурс проектов памятника бойцам СВО16.07.2024 09:35
Общество 16.07.2024 09:35
Тревожные сирены ночью гудели на юге Волгограда16.07.2024 09:31
Общество 16.07.2024 09:31
В Котово тайно ввели в эксплуатацию новый водовод: город по-прежнему обезвожен16.07.2024 08:59
Общество 16.07.2024 08:59
Волгоград пропечет до +37 к 18 июля15.07.2024 21:28
Общество 15.07.2024 21:28
Жительница Волгоградской области взыскала 40 тысяч за неудачный визит к стоматологу15.07.2024 20:50
Общество 15.07.2024 20:50
Росстат: население Волгоградской области в 2024 году сократилось на 7212 человек15.07.2024 19:59
Общество 15.07.2024 19:59
РПН проверил воздух после ночного пожара в Калаче-на-Дону15.07.2024 19:27
Общество 15.07.2024 19:27
«Ночами по капле сцеживаем»: жители Дубовки жалуются на отсутствие питьевой воды15.07.2024 19:08
Общество 15.07.2024 19:08
В Волгоградской области план налоговых поступлений в бюджет исполнен на 43,3%15.07.2024 18:29
Общество 15.07.2024 18:29
Военнослужащий из Камышина Никита Мещеряков погиб на СВО15.07.2024 18:21
Общество 15.07.2024 18:21
Волгоградка взыскала с администрации компенсацию за сломанную в парке руку15.07.2024 17:59
Общество 15.07.2024 17:59