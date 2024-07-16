«Росгосстрах» удвоил чистую прибыль за первое полугодие 2024 года





По итогам 1 полугодия 2024 года ПАО СК «Росгосстрах» заработало чистую прибыль в размере 4,5 млрд рублей, что на 104,5% больше этого показателя годом ранее (данные ОСБУ). При этом страховые премии выросли на 12,1% и достигли 44,5 млрд рублей. Наибольший вклад в результат по сборам традиционно внесли страхование имущества физических и юридических лиц — флагманская линия бизнеса «Росгосстраха», а также моторные виды страхования, добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев. Выплаты по договорам страхования и перестрахования составили 19,5 млрд рублей.

— Первое полугодие 2024 года открыло много возможностей показать ценность страхования на практике: «Росгосстрах» оперативно выплатил страховые возмещения по массовым стихийным бедствиям сперва из-за весенних паводков по имуществу физических лиц, затем юрлицам по сельскохозяйственным рискам. По моторному страхованию, прежде всего ОСАГО, прошедший зимне-весенний сезон тоже оказался непростым, — прокомментировал генеральный директор «Росгосстраха» Максим Шепелев. — В результате динамика выплат компании превысила динамику сборов, что, тем не менее, не оказало негативного влияния на финансовую устойчивость «Росгосстраха» — наша прибыль выросла более чем в 2 раза. Такой хороший результат связан во многом с существенным ростом инвестиционного дохода, который компания смогла получить, вопреки волатильности на инвестиционном и валютном рынках. Кроме того, отлично сработали все каналы продаж и линии бизнеса при сохранении своей рентабельности — наши сборы продолжают расти, при этом общехозяйственные и административные расходы остаются на уровне прошлого года, несмотря на инфляционное давление.

Успешная работа в первом полугодии позволила «Росгосстраху» нарастить активы до 154,8 млрд рублей. Собственный капитал увеличился до 60,2 млрд рублей, а страховые резервы достигли 79,2 млрд рублей.

Также в 1 полугодии 2024 года компания выплатила акционерам дивиденды в размере более 2 млрд рублей (по решению внеочередного общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»).

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