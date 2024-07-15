Экономика

Банк Уралсиб вошел в топ-10 выгодных ипотечных кредитов на квартиру в новостройке

Экономика 15.07.2024 15:22 Реклама
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15.07.2024 15:22 Реклама


Программа «Новостройки» Банка Уралсиб вошла в топ-10 рейтинга лучших ипотечных программ для покупки квартиры на первичном рынке, который подготовил портал Банкирос.ру.
Эксперты портала сравнили условия ипотечного кредитования в российских банках при сумме кредита от 10 миллионов рублей и сроке 20 лет. В ходе исследования аналитики  учитывали такие критерии, как сумма ежемесячного платежа, величина процентных ставок по кредитам, наличие допуслуг, влияющих на стоимость кредита, требования к возрасту и месту регистрации заемщика и ряд других параметров. В итоговый рейтинг включены кредиты на новостройки и строящееся жилье. В него не вошли ипотечные продукты, по которым не была указана максимальная процентная ставка. 
Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями ипотечного  кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57. 
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111

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