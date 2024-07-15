Экономика 15.07.2024 15:22 Реклама
0
15.07.2024 15:22 Реклама
Программа «Новостройки» Банка Уралсиб вошла в топ-10 рейтинга лучших ипотечных программ для покупки квартиры на первичном рынке, который подготовил портал Банкирос.ру.
Эксперты портала сравнили условия ипотечного кредитования в российских банках при сумме кредита от 10 миллионов рублей и сроке 20 лет. В ходе исследования аналитики учитывали такие критерии, как сумма ежемесячного платежа, величина процентных ставок по кредитам, наличие допуслуг, влияющих на стоимость кредита, требования к возрасту и месту регистрации заемщика и ряд других параметров. В итоговый рейтинг включены кредиты на новостройки и строящееся жилье. В него не вошли ипотечные продукты, по которым не была указана максимальная процентная ставка.
Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями ипотечного кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111
Работы валом: в Волгоградской области отчитались о низкой безработице13.07.2024 14:25
Экономика 13.07.2024 14:25
Андрей Бочаров отправился в хлебные места Волгоградской области11.07.2024 10:57
Экономика 11.07.2024 10:57
Цены в Волгоградской области слегка «потеплели» в овощной сезон11.07.2024 10:30
Экономика 11.07.2024 10:30
На «Красном Октябре» прошел аудит систем менеджмента качества и экологического менеджмента11.07.2024 09:28 Реклама
Экономика 11.07.2024 09:28 Реклама
«Куда вы гоните?»: цены на бензин в Волгоградской области слетели с тормозов10.07.2024 21:11
Экономика 10.07.2024 21:11
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-5 кредиток с высокой вероятностью одобрения09.07.2024 18:08 Реклама
Экономика 09.07.2024 18:08 Реклама
В Волгограде замерли цены на вторичное жилье09.07.2024 10:03
Экономика 09.07.2024 10:03
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам08.07.2024 17:52 Реклама
Экономика 08.07.2024 17:52 Реклама
Волгоградцам разъяснили, кто должен заплатить налоги до 15 июля08.07.2024 13:35
Экономика 08.07.2024 13:35
Рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб подтвержден на уровне А.hr05.07.2024 16:44 Реклама
Экономика 05.07.2024 16:44 Реклама
Лук и свекла подешевели в Волгоградской области04.07.2024 11:38
Экономика 04.07.2024 11:38
«По 100 к концу года?»: в Волгограде АИ-98 подорожал за неделю на 55 копеек04.07.2024 08:35
Экономика 04.07.2024 08:35
Волгоградцы хотят зарплату больше 50 тысяч03.07.2024 10:35
Экономика 03.07.2024 10:35
Банк Уралсиб выплатит 3000 рублей за перевод пенсии на карту банка02.07.2024 10:53 Реклама
Экономика 02.07.2024 10:53 Реклама
Льготная ипотека, до свидания: в Волгограде цены на новостройки пошли вниз02.07.2024 09:55
Экономика 02.07.2024 09:55