



Программа «Новостройки» Банка Уралсиб вошла в топ-10 рейтинга лучших ипотечных программ для покупки квартиры на первичном рынке, который подготовил портал Банкирос.ру

Эксперты портала сравнили условия ипотечного кредитования в российских банках при сумме кредита от 10 миллионов рублей и сроке 20 лет. В ходе исследования аналитики учитывали такие критерии, как сумма ежемесячного платежа, величина процентных ставок по кредитам, наличие допуслуг, влияющих на стоимость кредита, требования к возрасту и месту регистрации заемщика и ряд других параметров. В итоговый рейтинг включены кредиты на новостройки и строящееся жилье. В него не вошли ипотечные продукты, по которым не была указана максимальная процентная ставка.

Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями ипотечного кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» , в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

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