



15 июля в Калачёвском районе Волгоградской области произошло жуткое ДТП с участием двух иномарок. Как сообщает ИА «Высота 102» столкновение случилось на 68 км трассы Р-260, на участке в границах Ильёвского сельского поселения. Последствия аварии проезжающие водители засняли на видео.







- В 06:55 на 68 км автодороги «Волгоград-К. Шахтинский-Луганск» произошло столкновение автомашин BMW X5 и Volkswagen Amarok, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате ДТП водитель BMW и трое его пассажиров доставлены в ГБУЗ «Калачевская ЦРБ».

Фото и видео: Жесть Волгограда / t.me