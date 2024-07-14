Общество

У покупателей лёгкий шок: в Волгограде посреди овощного сезона подорожали помидоры

Общество 14.07.2024 14:42
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14.07.2024 14:42


В Волгограде невидимая рука рынка вновь дотянулась до ценников на продукты питания. Как сообщает ИА «Высота 102», посреди сезона, когда в регионе пошли отгрузки овощей, выращенных в открытом грунте, розничные торговые площадки начали поднимать цены на помидоры.

- На прошлой неделе покупала томаты, и цены были по 80-100 рублей за килограмм. Сейчас же средний ценник вырос до 150 рублей, - рассказала редакции одна из жительниц областного центра.

По информации женщины, подорожали овощи в Дзержинском районе. На вопрос, чем вызван рост, продавцы лишь разводят руками. Утверждают, что цену загибают не они, а на оптовых базах.

Отметим, ранее редакция ИА «Высота 102» сообщала о сложных погодных условиях, с которыми пришлось столкнуться волгоградским фермерам. Сначала в апреле на регион обрушилась несвойственная для этого периода жара, после чего в начале мая ударили заморозки. Кроме того, после температурных качелей, хлопот фермерам добавили и осадки. Многие районы области приняли удар града.

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