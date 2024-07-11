Экономика

На «Красном Октябре» прошел аудит систем менеджмента качества и экологического менеджмента

Экономика 11.07.2024 09:28 Реклама
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11.07.2024 09:28 Реклама


На металлургическом предприятии состоялся наблюдательный аудит на соответствие системы менеджмента качества (СМК) и системы экологического менеджмента (СЭМ) требованиям ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. Независимая проверка проводилась в течение четырех дней специалистами компании «ТМС РУС».
В проверяемых подразделениях эксперты изучили функциональность процессов системы менеджмента, их результативность, соответствие внешним и внутренним требованиям, целям и задачам. Также комиссия проанализировала ведение производственных процессов, управление рисками и экологическими аспектами. Особое внимание было уделено проведенным мероприятиям по итогам предыдущего аудита.
По результатам проверки нормативной и технологической документации, организации порядка ее исполнения, а также процессов производства и реализации продукции металлургический завод подтвердил соответствие требованиям ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.
– Сертификаты соответствия требованиям международных стандартов позиционируют предприятие как ответственного и надежного поставщика, развивающего результативную систему управления, – рассказал начальник отдела систем менеджмента качества Денис Перунов. – Ежегодный наблюдательный аудит определяет эффективность внедренной ранее системы менеджмента, позволяет улучшить ее работу.
В завершение проверочных мероприятий члены аудиторской группы провели совещание с представителями руководства, на котором обсудили результаты, внесли предложения по улучшениям, а также отметили положительные изменения и достижения предприятия.
Фото: пресс-служба Красного Октября.
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