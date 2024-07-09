Экономика

Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-5 кредиток с высокой вероятностью одобрения

Экономика 09.07.2024 18:08 Реклама
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09.07.2024 18:08 Реклама


Кредитная карта  «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в пятерку кредитных карт с высокой вероятностью одобрения по версии портала Банки.ру. В исследовании рассматривались предложения российских банков на 02.07.2024 г.
Кредитную карту «120 дней на максимум» можно получить по паспорту, кредитный лимит – до 1,5 миллиона рублей включительно. Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111

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