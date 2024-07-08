Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам

Экономика 08.07.2024 17:52 Реклама
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08.07.2024 17:52 Реклама
Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» и «Комфорт» на всех сроках размещения средств, а также по вкладу «Почетный пенсионер».
• Доходность по вкладам вида «Доход» теперь составляет 16,70 – 19,00% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 1 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей, а максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 91, 121, 181, 367, 732 и 1100 дней. Новые клиенты могут получить 18,5% годовых* с учетом капитализации на сроке 181 день – при размещении от 2 млн до 7 млн рублей включительно.
• Доходность по вкладам вида «Комфорт» – 13,70 – 15,58% годовых с учетом капитализации процентов, также в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Сумма открытия вклада зависит от пакета услуг: для владельцев пакета Premium Light – от 1 млн до 10 млн рублей включительно, Premium – от 2 млн до 100 млн рублей включительно и Private – от 2 млн до 300 млн рублей включительно. Срок размещения вклада – 91, 181 и 367 дней.
• Доходность по вкладам «Комфорт Плюс» – 15,00 – 15,25% годовых (капитализация не предусмотрена). Процентная ставка по вкладу привязана к ключевой ставке Банка России и зависит от пакета услуг, суммы и срока вклада. При изменении размера ключевой ставки процентная ставка по договору вклада изменяется с даты изменения ключевой ставки, новая ставка применяется ко вкладу с даты ее изменения, за предыдущие периоды процентная ставка не пересчитывается. Сумма вклада – от 2 млн до 300 млн рублей включительно. Срок размещения вклада – 91, 181 и 367 дней.
• Доходность по вкладу «Почетный пенсионер» – 16,75 – 18,00% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока вклада. Сумма вклада от 50 тыс. до 10 млн рублей включительно. Сроки размещения 91, 181, 367 и 732 дня.
Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
* Новый клиент – физическое лицо, у которого никогда не было счета в Банке, либо у которого есть счет в Банке, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно. Процентная ставка устанавливается только по первому срочному вкладу, открытому на условиях и по ставке вклада «Доход» для новых клиентов. Второй и последующие вклады открываются в соответствии со стандартными тарифами Банка. Срочный вклад вида «Доход» в российских рублях для новых клиентов доступен для открытия только в Офисах Банка.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111
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