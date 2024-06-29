Под Волгоградом арестовали организатора «забега» колясочников по убитым тротуарам





28 июня в Камышине Волгоградской области был взят под арест Александр Росс. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», мужчина планировал провести 30 июня заезд инвалидов по разбитым пешеходным тротуарам. Таким образом общественник пытался привлечь внимание властей к отсутствию в городе среды, доступной для людей с ограниченными возможностями.

Согласно постановлению Камышинского городского суда, подписанному судьёй Валеевой М.Ю., активисту вменяется организация публичного мероприятия без уведомления местных властей.

- 12 июня Александр Росс на своей странице в сети «Интернет» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал информацию следующего содержания: «Приглашаем инвалидов на колясках на народное соревнование. Задача – первым и целым проехать по тротуару ул. Гороховская, ул. Стахановская, ул. Пролетарская и обратно. Призовой фонд начинается с 1 тыс. рублей. Призываем СМИ, блогеров, камышан и спонсоров присоединиться для увеличения призового фонда. Участников «забега» ожидают непреодолимые бордюры, зыбучие пески и оригинальное внедорожное покрытие времён СССР. Дата соревнования 30 июля 2024 года, 16:00», - говорится в судебном постановлении.

Пост в социальной сети стал основанием для обвинения мужчины в административном правонарушении, в рамках ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ. Камышанину было назначено наказание в виде ареста на 10 суток.





Примечательно, что данная статья предусматривает градацию мер ответственности в зависимости от тяжести обстоятельств преступления. В случае с общественником и заездом колясочников суд счёл возможным вынести не штраф, а прибегнуть к реальному ограничению свободы, да ещё и на максимально возможный по этой статье срок.

Отметим, в связи с арестом организатора проведение «забега» оказалось невозможным. Остаётся лишь надеяться, что так же быстро и решительно, как и с общественным активистом, власти, контролирующие органы и судебная система смогут разобраться и с изъянами безбарьерной среды, отстояв и права инвалидов-колясочников Камышина.

Коллаж: Алексея Костякова / V102.RU