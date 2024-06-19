Общество

Волгоградский комбинат питания внедряет методы бережливого производства для оптимизации процессов

Общество 19.06.2024 11:59 Реклама
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19.06.2024 11:59 Реклама

В рамках национального проекта «Производительность труда» в Волгограде успешно завершилась уникальная программа обучения для руководителей подразделений комбината готового питания ООО «Виво Маркет». Проект нацелен на повышение эффективности работы предприятий, улучшение качества производимой продукции и снижение издержек.

Обучение было организовано с целью повышения квалификации сотрудников и внедрения современных методов управления производством. В ходе программы участники изучили основы бережливого производства, методы оптимизации процессов и снижения потерь. Особое внимание уделялось вопросам улучшения качества продукции и обслуживания клиентов.

Рабочая группа из 12 человек прошла обучающий курс, после которого заместитель руководителя по производству Екатерина Бунина и инженер по стандартизации продукции и процессов Ольга Арутюнян были сертифицированы региональным и федеральным центрами компетенций в качестве инструкторов по бережливому производству. Теперь они будут внедрять инструменты бережливого производства и обучать других сотрудников как наставники. Ольга и Екатерина уже начали применять полученные знания на практике.

— Мы оценили процесс производства через семь видов потерь, на некоторые процессы посмотрели новым взглядом. Например, порядок на рабочих местах, раньше мы даже не думали, что его отсутствие может приносить потери в производительности,прокомментировала Екатерина Бунина.

Одним из ключевых аспектов внедрения методов бережливого производства является обучение коллег на практике. Это позволяет сотрудникам лучше понять принципы бережливости и научиться применять их в своей работе.

— Самое сложное при внедрении методов бережливого производства — это заразить людей, в хорошем смысле слова, этой идеей. Только при тесном сотрудничестве команды можно достичь значительных результатов в этой работе, — поделилась Ольга Арутюнян, — но у нас очень дружный коллектив, поэтому особых проблем не возникло.

По словам участников программы, полученные знания и навыки помогут им повысить эффективность работы своего подразделения и всего комбината в целом. Это, в свою очередь, приведёт к улучшению качества продукции, снижению издержек и повышению конкурентоспособности предприятия на рынке.

Напомним, комбинат питания «Виво Маркет» стал  69-м участником нацпроекта «Производительность труда» от Волгоградской области.

Реклама. ООО «Виво Маркет», ИНН 3461061226

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