«Синара-Девелопмент» построит в Волгограде новый жилой комплекс





Компания «Синара-Девелопмент» в Волгограде приступает к строительству комплекса «Романовъ комфорт» , в концепцию которого заложены самые передовые подходы к современному и функциональному жилью.

Новый ЖК возводится в Дзержинском районе на ул. Полоненко, 12. Рядом расположены остановка трамвая и маршрутных такси «Раздольная», магазины, детские сады и школы. От дома до Аллеи Героев – центрального бульвара Волгограда – на общественном транспорте можно добраться всего за 15 минут.

Квартиры в «Романовъ комфорт» спроектированы с учетом высоких требований к эргономике пространства: комнаты правильной геометрической формы, крупноформатные окна с заниженным подоконником, высота потолков – 2,7 метра. В двух- и трехкомнатных квартирах – просторные кухни-гостиные, гардеробные и несколько санузлов для удобства всех членов семьи.

В новом ЖК применены современные инженерные решения, которые обеспечат жителям уют и комфорт в части жилищно-бытовых процессов: индивидуальная тепловая система, энергосберегающее остекление, равномерное распределение подачи воды по контуру здания.

Двор «Романовъ комфорт», закрытый от машин, представляет собой интерактивную развлекательно-познавательную площадку, на которой с интересом будут проводить время и взрослые, и дети.





Для занятий спортом предусмотрены брусья, тренажеры, стол для настольного тенниса, для отдыха – релакс-зона с подвесными качелями, для игр малышей – крытая песочница, карусели, комплекс с лабиринтом, горкой и веревочным мостиком.





На первом этаже дома разместятся стильное лобби с мебелью, коворкинг, детский клуб, консьерж-офис, комната гигиены, помещение для хранения колясок и спортивного инвентаря.





— «Романовъ комфорт» – это четвертый концептуальный проект «Синара-Девелопмент» в Дзержинском районе Волгограда. Ранее компания построила поблизости три жилых комплекса под общим именем «Романовъ». «Волгоградцы высоко оценили комфорт наших домов, и новый проект уже на старте продаж пользуется повышенным спросом. Он будет сдан в эксплуатацию в четвертом квартале 2025 года, — рассказал коммерческий директор «Синара-Девелопмент» Юрий Старков.

Фото «Синара-Девелопмент»

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