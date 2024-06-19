«Синара-Девелопмент» построит в Волгограде новый жилой комплекс

Общество 19.06.2024 09:01 Реклама
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19.06.2024 09:01 Реклама
Компания «Синара-Девелопмент» в Волгограде приступает к строительству комплекса «Романовъ комфорт», в концепцию которого заложены самые передовые подходы к современному и функциональному жилью.
Новый ЖК возводится в Дзержинском районе на ул. Полоненко, 12. Рядом расположены остановка трамвая и маршрутных такси «Раздольная», магазины, детские сады и школы. От дома до Аллеи Героев – центрального бульвара Волгограда – на общественном транспорте можно добраться всего за 15 минут.
Квартиры в «Романовъ комфорт» спроектированы с учетом высоких требований к эргономике пространства: комнаты правильной геометрической формы, крупноформатные окна с заниженным подоконником, высота потолков – 2,7 метра. В двух- и трехкомнатных квартирах – просторные кухни-гостиные, гардеробные и несколько санузлов для удобства всех членов семьи.
В новом ЖК применены современные инженерные решения, которые обеспечат жителям уют и комфорт в части жилищно-бытовых процессов: индивидуальная тепловая система, энергосберегающее остекление, равномерное распределение подачи воды по контуру здания.
Двор «Романовъ комфорт», закрытый от машин, представляет собой интерактивную развлекательно-познавательную площадку, на которой с интересом будут проводить время и взрослые, и дети.
Для занятий спортом предусмотрены брусья, тренажеры, стол для настольного тенниса, для отдыха – релакс-зона с подвесными качелями, для игр малышей – крытая песочница, карусели, комплекс с лабиринтом, горкой и веревочным мостиком.
На первом этаже дома разместятся стильное лобби с мебелью, коворкинг, детский клуб, консьерж-офис, комната гигиены, помещение для хранения колясок и спортивного инвентаря.
— «Романовъ комфорт» – это четвертый концептуальный проект «Синара-Девелопмент» в Дзержинском районе Волгограда. Ранее компания построила поблизости три жилых комплекса под общим именем «Романовъ». «Волгоградцы высоко оценили комфорт наших домов, и новый проект уже на старте продаж пользуется повышенным спросом. Он будет сдан в эксплуатацию в четвертом квартале 2025 года, — рассказал коммерческий директор «Синара-Девелопмент» Юрий Старков.
Фото «Синара-Девелопмент»
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