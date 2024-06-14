В Волгограде 11-летняя школьница попала под колёса Volkswagen Tiguan





13 июня в Краснооктябрьском районе Волгограда произошло ДТП с участием ребёнка. Как сообщает ИА «Высота 102», 11-летняя девочка переезжала на велосипеде ул. Богунскую, когда её сбила иномарка.

- В 14:48 25-летняя водитель, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, напротив дома № 13 по ул. Богунской совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на велосипеде в неустановленном для этого месте, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате ДТП ребёнок получил серьёзные травмы и был доставлен бригадой скорой помощи в одно из местных медучреждений.

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»