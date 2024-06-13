«Царицынская опера» принимает «Большие гастроли»

Общество 13.06.2024 13:56 Реклама
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13.06.2024 13:56 Реклама
14 и 15 июня в театре «Царицынская опера» состоятся гастроли Саратовского академического театра оперы и балета. На волгоградской сцене будут показаны три спектакля: опера-буффа Доменико Чимароза «Тайный брак» (12+), мюзикл «Бременские музыканты» (6+) на музыку Геннадия Гладкова, балет «Бахчисарайский фонтан» (12+) А. Астафьева.
Саратовские артисты выступят в театре «Царицынская опера» в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Более 150 человек приедет в Волгоград с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом трёх спектаклей, предназначенных для детской и взрослой аудиторий. Волгоградский и саратовский театры объединяет многолетняя дружба и обмен сценическим опытом. Это уже третьи гастроли саратовцев в Волгограде, выступавших на сцене «Царицынской оперы» в июне 2019 года, в сентябре 2023 года. Примечательно, что с ответным визитом театр «Царицынская опера» поедет в Саратов, где 13-15 сентября 2024 года пройдут спектакли: «Моцарт. Больше чем любовь» (6+) В.А. Моцарта, «Линии жизни» (6+), «Маленький принц» (6+) В. Овсянникова.
14 июня в 18.30 зрители увидят комическую оперу «Тайный брак» от режиссёра Александра Петрова – лауреата театральных премий «Золотая маска» и «Золотой софит», народного артиста России. Дирижер-постановщик – лауреат Государственной премии РФ, народный артист России – Юрий Кочнев, художник-постановщик – лауреат театральных премий «Золотая маска» и «Чайка» – Елена Орлова. «Тайный брак» Доменико Чимарозы до сих пор признаётся одним из лучших творений в жанре комической оперы.
Герои яркой и смешной истории постоянно попадают в нелепые ситуации, в которых всё больше и больше запутываются из-за вранья. Сюжет закручен на уровне детективов Агаты Кристи. Места действия спектакля – контора гробовщика… Изящно решенные постельные сцены, неустойчивые положения, интриги и тайны – все это каскадом обрушивается на зрителя, которому нужно не только разглядывать, но и разгадывать сюжетную линию.
15 июня в 11.00 пройдёт мюзикл «Бременские музыканты», который будет интересен не только школьникам, но и взрослым зрителям. Режиссер-постановщик спектакля Дарья Жолнерова (Санкт-Петербург), художник-постановщик – заслуженный художник России – Сергей Болдырев, художник по костюмам – Ольга Колесникова, балетмейстер – лауреат Государственной премии Республики Коми Владимир Романовский (Санкт-Петербург). Прекрасная музыка Геннадия Гладкова, известная по любимому многими мультфильму «Бременские музыканты», позволяет создать яркий, ироничный и динамичный спектакль с остроумными аллюзиями на многие исторические события и реалии нашей жизни.
Главные герои спектакля – это участники молодежной рок-группы «Бременские музыканты», которые попадают в непростые ситуации – борятся с бандой Атаманши, водят «за нос» глупого Короля и скрываются от элегантного Сыщика-иностранца. Но как в любой сказке добро здесь побеждает зло. Настоящая дружба разбивает любые преграды на пути и позволяет главным героям обрести свое счастье.
15 июня в 17.00 для зрителей будет показан балет «Бахчисарайского фонтана», основанный на хореографии Артура Пантыкина. Бережно сохраняя традиции, балетмейстер внес необходимое современное звучание и новые хореографические элементы в свой спектакль. В музыкально-пластическом рисунке возникают пленительные романтические образы – благородная, гордая Мария, деспотичный хан Гирей, страстная, трагичная в своей отверженной любви Зарема.
«Бахчисарайский фонтан» – лирический балет-поэма. Отсюда и особое внимание к жесту, как к сказанному слову. Танцы строятся как монологи и диалоги, герои балета словно «произносят» полные чувств и драматизма пластические «четверостишия». Легенда о безответной любви хана Гирея к пленной полячке Марии превращается в хореографическую драму, в которой восток и запад, любовь и страсть столкнулись в единстве и борьбе противоположностей. Дирижер-постановщик – Медет Тургумбаев, хореография Артура Пантыкина, художник-постановщик – Заслуженный художник РФ Сергей Болдырев, художник по костюмам – Ольга Колесникова.
Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера» ИНН 3442071412
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