В Волгограде дети массовым танцем поздравили страну с Днём России





В Волгограде о случаю Дня России на нижней террасе Центральной набережной состоялась зажигательная акция. Как сообщает ИА «Высота 102», несколько десятков детей поздравили россиян танцем под песню «Матушка» Татьяны Куртуковой.

Короткий видеоролик, на котором воспитанники местных хореографических кружков под слова «Матушка-земля, для меня — Святая Русь. Матушка-земля, белая берёзонька. Для меня — Святая Русь, для других — занозонька» синхронно исполнили танец, мгновенно распространился в Сети.

Отметим, что флешмоб приковал внимание волгоградцев и гостей областного центра. Многие снимали происходящее на видео.

Фото и видео: Волгограде 1/ t.me