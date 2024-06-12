В Волгоградской области прокуратурой направлено в суд уголовное дело, возбужденное против 48-летнего волгоградца. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина в поезде «Новокузнецк — Кисловодск» распивал алкогольные напитки, а на замечание сотрудника правоохранительных органов решил ответить рукоприкладством.

- Обвиняемый, находясь в пассажирском поезде сообщением «Новокузнецк — Кисловодск» на железнодорожной станции Волгоград-1 Приволжской железной дороги, отказавшись выполнять законные требования сотрудника транспортной полиции по пресечению административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, публично оскорбил представителя власти. Он также применил насилие в отношении сотрудника полиции, опасное для его здоровья, — рассказали журналистам в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Отметим, за публичное оскорбление, а также применение насилия к представителю власти при исполнении обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.