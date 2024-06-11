



11 июня в Волжском ДТП парализовало движение трамваев №№ 3, 4, 4а. Как сообщает ИА «Высота 102», на перекрёстке улиц Александрова и Логинова столкнулись внедорожник и «ГАЗель».

По информации очевидцев, пострадавших во время аварии нет, однако ДТП собрало целую вереницу трамваев. Подвижной состав не мог осуществлять движение из-за ожидающих приезда ГАИ автолюбителей.

- На текущий момент трамвайное движение полностью восстановлено. Подвижной состав постепенно входят в свой привычный график, — рассказали журналистам в диспетчерской службе МУП «Волжская автоколонна № 1732».

Фото: Волгоград на колёсах / t.me