



Волгоград стал площадкой для проведения международной конференции «Театрально-музыкальная провинция: проблемы и пути решения», организованной «Царицынской оперой». Руководители театров, творческих вузов из разных регионов страны обсудили актуальные вопросы функционирования учреждений культуры.

Мероприятие состоялось при поддержке Ассоциации музыкальных театров. Исполнительный директор Ассоциации Наталья Зыкова обозначила основные темы обсуждения: кадровые вопросы, престиж профессии, социальные, финансовые аспекты.

В конференции выступили руководители театра оперы и балета Удмуртской республики им. П.И. Чайковского Алексей Фомин, Музыкального театра Республики Карелия Елена Ларионова, Саратовского академического театра оперы и балета Алексей Комаров и педагог-репетитор по балету, доцент кафедры теории и истории искусств при Саратовском государственном университете Вера Шарипова. В формате видеосвязи своими наработками поделилась директор Большого театра Белоруссии Екатерина Дулова. На связи были Свердловск, Энгельс, Иркутск, Крым.





Директор волгоградского театра «Царицынская опера» Сергей Гринев подчеркнул, что в каждом регионе музыкальный театр – это знаковое, культурообразующее учреждение.

— Музыкальный театр, и в частности театр оперы и балета, представляет собой сосредоточение всех видов искусства. Это и классический вокал, и балет, и симфоническое оркестровое исполнительство, и режиссура, и живопись. Все эти направления служат воплощению в жизнь единой цели – созданию оперного или же балетного спектакля, который должен пробудить в нас чувства, недоступные в обычной жизни, — считает Гринев.





— Проблемы у всех одинаковые. Глобально – это отсутствие кадров, отсутствие вокалистов, солистов оркестра, хора, а также незаинтересованность молодёжи идти в искусство. Здесь собраны руководители театров из разных регионов, которые готовы поделиться своими удачными кейсами. Мы пригласили и представителя Ассоциации музыкальных учебных заведений России, чтобы попробовать найти дорогу друг к другу, — отметила исполнительный директор Ассоциации музыкальных театров Наталья Зыкова.

— Благодаря таким встречам мы начнем, наконец, слышать друг друга. И может, если помечтать, учредитель начнет слышать организацию, организация – учредителя, потому как именно такие встречи помогают коммуникациям, — заметил Алексей Фомин, руководитель театра оперы и балета Удмуртской Республики имени Чайковского.

Исполнительный директор Ассоциации музыкальных образовательных учреждений России Антон Варенцов поднял проблему взаимоотношений музыкальных вузов и музыкальных театров.

— Профориентация, профориентированная практика в образовании – это сейчас очень важно. Замечу, что образование и трудоустройство выпускников контролируется и учредителем, и государством, — пояснил Варенцов.





— У нас в городе есть консерватория, но наметились определённые сложности во взаимодействии, — поделилась директор Музыкального театра Республики Карелия, заслуженный работник культуры Карелии Елена Ларионова. — Есть разрыв между тем, кого готовит образование и тем, кого ожидает у себя принять театр. Образование и профессиональное искусство ходят друг к другу в гости, а мы теперь хотим прийти как работодатели со своими требованиями. У Музыкального театра республики Карелия солидный стаж, в сентябре мы откроем уже 70-ый сезон. В театре мы успешно соединяем опыт традиционного репертуарного и проектного западно-европейского театров. Решения, которые здесь предложили наши коллеги, интересны – обязательно будем применять у себя.

Все выступающие отмечали, что выстроить ступени подготовки творческих кадров, создать профессиональную вертикаль сегодня является важной задачей. Без талантливых выпускников никакие усилия и инвестиции в сферу культуры не помогут.

— В нашем регионе идут колоссальные, тектонические сдвиги в работе отрасли культуры, — отметил председатель комитета культуры Волгоградской области Станислав Малых. — Руководство региона, губернатор Андрей Бочаров уделяют ей огромное внимание. Ремонтируются здания учреждений культуры, обновлены практически все дома культуры, имеющиеся в области. Выделяются большие средства для музыкальных школ, чтобы поднять уровень подготовки учащихся на должный уровень.

Многое делается для развития театров, ремонтируются их здания. Требования ко всем проектам реконструкции – обновленные учреждения культуры должны быть оснащены лучшей техникой, современным световым и звуковым оборудованием.

И очень важно, чтобы на всех этих площадках трудились компетентные талантливые люди, пришедшие в свою профессию неслучайно. Поэтому наша цель – выстроить систему подготовки кадров от музыкальной школы до профессиональной сцены: мониторить рост талантливых ребят, их предрасположенность и давать путевку в жизнь. Главное, чтобы они не уезжали никуда. Чтобы оставались в родном регионе.





— В Беларуси отлажен тесный контакт с высшим учебным заведением – Белорусской Госакадемией музыки. Мы присматриваемся к солистам и предлагаем им прийти в театр даже на уровне обучения, — рассказала главный режиссер Большого театра республики Беларусь Анна Моторная.

Разработка единого алгоритма взаимодействия в сфере образования и подготовки профессиональных кадров стала важной задачей для участников мероприятия. «Царицынская опера» реализовала уникальную практику по подготовке артистов.

В прошлом году в театре при поддержке благотворительного фонда «Илзе Лиепа» открылась Студия балетного искусства. В XX-ом юбилейном сезоне юные артисты балета приняли участие во всех балетных и некоторых репертуарных спектаклях, сказках. Со следующего учебного года на базе театра планируется открыть студию хорового и вокального искусства.

Театр прилагает огромные усилия для развития уникального коллектива – Волгоградского детско-юношеского симфонического оркестра, готовит талантливую смену для музыкальных сообществ региона и страны. Напомним, это первый в России не учебный, а концертирующий оркестр, который является полноправной творческой единицей симфонического искусства города. При этом подросшие талантливые музыканты уже перешли работать в оркестр «Царицынской оперы».

Участники мероприятия поделились опытом в решении вопросов текущей деятельности учреждений культуры. На конференции также обсудили эффективные кадровые стратегии нестоличных театров, сотрудничество театральных и концертно-филармонических учреждений. Участники конференции отметили, что Волгоградский оперный театр показал успешный опыт подготовки творческих кадров и может стать площадкой для масштабирования на другие регионы.

Фото «Царицынская опера».

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