ВТЗ провел корпоративный фестиваль национальных традиций

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11.06.2024 16:05 Реклама
На Волжском трубном заводе, входящем в Трубную металлургическую компанию, прошел второй фестиваль национальных культур. Инициатива представить традиции и самобытность народов, работающих на предприятии, родилась два года назад. Тогда мероприятие получило большой общественный резонанс и широкую поддержку в коллективе трубников.
Народные костюмы, обычаи, предметы быта и национальные блюда представили казаки, татары, азербайджанцы, казахи, армяне, молдаване и русские. Сотрудники компаний общественного питания приготовили вкусные презентации итальянской и баварской кухни. На каждом национальном столе как будто бы развернулась скатерть-самобранка.
Гости фестиваля смогли попробовать треугольный татарский пирог – эчпочмак, казачью уху из пяти видов рыбы, азербайджанский королевский плов, казахский бешбармак, армянский шашлык, молдавский аналог долмы – сармале и, конечно же, наваристые русские щи и кашу.
За понравившийся стол и презентацию народных традиций можно было проголосовать с помощью QR-кодов. Однако, все участники стали победителями, каждый в своей номинации.
Творческую эстафету фестиваля подхватил конкурс талантов. Гала-концерт собрал на сцене исполнителей песни и танца. Выступление перед публикой было волнительным моментом для конкурсантов, но они справились и проявили себя как настоящие звезды эстрады.
– На Аллее национальных культур я видел, как все старались по максимуму представить свои народные традиции. Это наша история и современность, и подобные мероприятия делают нас ближе друг другу. На заводе неизменными остаются принципы единения и дружбы, - поздравил участников фестиваля управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
Русские народные традиции и кухню представили сотрудники литейного цеха. «Ни вблизи, ни вдали/ Я не знаю земли/ Лучше той, что меня растила», – повторяя слова песни Людмилы Зыкиной, Татьяна Жигалина рассказала о своей любви к Родине и поделилась рецептами наваристых щей, каши, пирожков и холодца. Все блюда, как положено, были из русской печки.
Фото: Волжский трубный завод
Реклама. АО «Волжский трубный завод», ИНН 3435900186
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