Волгоградцев предупредили о проверке систем экстренного оповещения

20 июня в Волгограде состоится проверка работы системы централизованного оповещения населения. Как сообщает ИА «Высота 102», в 10:00 горожане и гости областной столицы услышат информационные сообщения «Внимание всем» и «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».
- Все сигналы являются учебными, проверка готовности систем оповещения проводится в плановом режиме, — подчеркнули в мэрии.
Отметим, ранее жители Волгограда неоднократно сообщали о срабатывании по ночам сирен воздушной тревоги. Буквально накануне на тревожные сигналы жаловались жители Красноармейского района.