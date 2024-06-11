В Волгограде госкорпорация «Аэронавигация Юга» передала для нужд подразделений, участвующих в специальной военной операции по защите Донбасса, автомобиль Chevrolet Epica. Как сообщает ИА «Высота 102», помощь в доставке иномарки окажут активисты регионального крыла Народного фронта.

- Мы уверены, что автомобиль станет хорошим подспорьем для бойцов. Благодарим всех, кто принял участие в подготовке автомобиля к передаче в зону СВО. Мы активно сотрудничаем с организациями и неравнодушными жителями Волгоградской области для оказания максимально эффективной помощи нашим волгоградским бойцам, воинским частям и подразделениям, мирному населению, — рассказала журналистам руководитель регионального исполкома Народного фронта Ирина Шарипова.

Уже в ближайшие дни транспортное средство будет доставлено на передовую в одно из воинских подразделений, опекаемых Волгоградской областью.

Отметим, поддержать земляков, участвующих в СВО, волгоградцы могут, обратившись в региональный исполком Народного фронта. Телефон для справок: 8 (8442) 33-29-73.

Фото: Народный фронт