В Волгограде вторую неделю ищут пропавшую женщину невысокого роста





В Волгограде вторую неделю ведутся поиски пропавшей 56-летней Елены Викторовны Кашкиной. По информации волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт‎», женщина вышла из дома еще 29 мая и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 160 см, нормальное телосложение, темно-каштановые волосы, карие глаза.

В день исчезновения Елена Викторовна была одета в серо-зеленую футболку, черные штаны и белые шлепанцы.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении волгоградки, просьба сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

Фото: «Лиза Алерт»