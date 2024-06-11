«Росгосстрах» выплатил волгоградским аграриям за ущерб от заморозков почти 360 млн рублей

Общество 11.06.2024 10:45 Реклама
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11.06.2024 10:45 Реклама
Заморозки в начале мая в Волгоградской области нанесли существенный ущерб посевам сельскохозяйственных культур — постановлением губернатора области на территории 31 муниципального округа и в городском округе Михайловка был объявлен режим ЧС. Среди пострадавших растениеводов оказались и клиенты «Росгосстраха», застраховавшие в компании будущий урожай по риску «ЧС».
В отдельных районах посевы и урожай озимой пшеницы после такого существенного понижения температуры, а местами она опускалась до минус 8 градусов, были утеряны безвозвратно. Уже к 27 мая «Росгосстрах» в Волгоградской области произвел аграриям первые страховые выплаты, сумма которых превысила 107 млн рублей. А в первых числах июня компания выплатила еще почти 252 млн рублей своим клиентам в регионе, тем самым завершив урегулирование убытков сельхозпроизводителей после заморозков.
В общей сложности страховые выплаты Волгоградского филиала «Росгосстраха» растениеводам после майской непогоды составили почти 360 млн рублей.
— Мы постарались в самые короткие сроки — а с момента объявления в регионе режима ЧС прошло меньше месяца — возместить ущерб нашим клиентам за утраченный из-за заморозков урожай, — говорит директор филиала «Росгосстраха» в Волгоградской области Юрий Овчаров. — Программа страхования урожая на случай чрезвычайной ситуации (ЧС) была внедрена не так давно и, как показала практика, оказалась востребованной у наших сельхозпроизводителей. По такому полису пострадавшим возмещается стоимость урожая, рассчитанная на основе прямых затрат на его выращивание и исходя из попавшей под неблагоприятные воздействия посевной площади. Также для аграриев важно, что им в этом случае не придется тратить время на сбор справок от метеостанций — процесс возмещения ущерба максимально упрощен.
Юрий Овчаров отметил, что многие растениеводы также выбирают страхование по мультирисковому полису, так как по нему покрываются не только прямые расходы — как, например, при страховании урожая от рисков ЧС, но и недополученная прибыль из-за снижения урожайности посеянных культур. Компенсация может доходить до 100% страховой стоимости урожая. Для сельхозпроизводителей важно, что заключение мультирискового сельскохозяйственного договора доступно при страховании с господдержкой, максимальная субсидия — 50% от стоимости полиса.
Реклама. ПАО СК «Росгосстрах». ИНН 7707067683
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