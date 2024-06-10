Общество

В Волгограде отменили миллиардную закупку на ремонт системы мелиорации

Общество 10.06.2024 15:02
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10.06.2024 15:02


Поиск подрядчика на выполнение работ по реконструкции двух ниток Городищенской оросительной системы в Волгоградской области остановлен, сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованное на госуслугах извещение об отмене определения поставщика.

Ранее сообщалось, что ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» ищет подрядную организацию, которая демонтирует два старых напорных трубопровода, которые обеспечивают подачу воды из Волги в оросительные каналы, и проложит новые. На эти цели из бюджета планировали направить 976 миллионов рублей, но закупку по каким-то причинам отменили. Сделано это было до окончания срока подачи заявок. 

Отметим, что законодательство предусматривает ряд причин для отмены электронного аукциона 44-ФЗ. Это может быть сделано в случае существенных изменений условий контракта, сокращения лимитов бюджетных обязательств, отсутствия необходимости в закупке или форс-мажорных обстоятельств.

Фото: архив V102.RU

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