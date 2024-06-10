Общество

Ворошиловский торговый центр определил победителей акции «Подарки любимым» в прямом эфире

Общество 10.06.2024 13:54 Реклама
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10.06.2024 13:54 Реклама


Торговый центр «Ворошиловский» подвел итоги традиционной акции «Подарки любимым», которая проходила с 25 апреля по 9 июня 2024 года. Розыгрыш призов состоялся в 15 часов 9 июня в прямом эфире на онлайн платформе YouTube. Как рассказали V102.RU организаторы, победителями стали 72 волгоградца. Сертификат на шопинг выиграли 33 участника, а еще 39 получили ценные подарки от партнеров проекта. Общий денежный призовой фонд составил 150 000 рублей. Всего в акции приняли участие 3166 человек.
Напомним, участником акции мог стать любой посетитель ТЦ, кто совершил покупку не менее 5000 рублей в одном чеке в любом отделе/магазине ТЦ Ворошиловский (кроме гипермаркета «Перекресток») в период с 25 апреля 2024г. до 14 часов 09 июня 2024г. Каждая заполненная анкета при предъявлении чека автоматически приобретала статус участника розыгрыша главных призов.
Победители акции
● Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 2 000 рублей выиграли 10 участников с номерами: : 698, 2128, 1177, 234, 1336, 1404, 2365, 2572, 42, 3126
● Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 3 500 рублей – 20 участников с номерами: 2086, 2885, 131, 13, 1443, 2247, 1515, 2757, 1314, 1914, 2580, 1441, 2298, 1720, 977, 2493, 942, 1396, 2258, 2492
● Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 10 000 рублей – 1 участник с номером: 512
● Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 20 000 рублей – 1 участник с номером: 591
● Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 30 000 рублей – 1 участник с номером: 1951
Магазины-партнеры предоставили ценные подарки следующим номерам:
Gerry Weber, Franco Vello, NOUN, Ottimo – 2557, 803, 3089, 2962, 1572, 3109, 2195, 1203, 2562, 2050, 759, 660, 3009, 1976, 1161;
Vellars, MarcCain – 708, 243, 295, 2409, 462;
Бриллиантовый дом Каратов, MarcCain – 3141, 114;
Бриллиантовый дом Каратов, детская комната Джунгли, Marc Cain – 2474;
Галерея вкуса Кантата, детская комната Джунгли, Unowoman – 2200, 3107;
Золотой Союз, Джунгли – 2837, 361;
Золотой Союз, DP parfumum – 1574;
Золотой Союз, Ardia Star – 2913;
Золотой Союз, Miata – 1980;
Miata, Magdalina, Ardia Star, Unowoman, DP parfumum – 1439, 1305
Twinchic, Magdalina, Ardia Star, Unowoman, DP parfumum - 652, 1454, 623;
Twinchic, Ardia Star, Unowoman, DP parfumum – 480, 539; 
Miata, Ardia Star, DP parfumum – 1065, 2727.
–  В течение 3-х дней мы свяжемся с победителями по телефону и/или электронной почте, которые были указаны в анкетах выигрышного номера,– уточняют организаторы.
По правилам проведения акции, получение выигрышей (призов) по результатам проведенного финала акции возможно, если соблюдены следующие условия:
– ФИО победителя финала акции, чей номер купона оказался выигрышным, внесены в официальную таблицу результатов проведения розыгрышей;
– участник предъявляет выигрышный купон,  чек от соответствующей покупки, а также свой паспорт гражданина РФ, ФИО в котором совпадает с ФИО, указанными в анкете и выигрышном купоне.
Получить выигрыши и призы финала акции можно не позднее 9 июля 2024 года в ТЦ «Ворошиловский» по адресу: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.9б. Телефон для справок 8-927-063-86-60.
Подробнее об акции – на сайте Voroshilovskiy-tc.ru.
Реклама. ООО «ТЦ «Мегаполис», ИНН 3445066682

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