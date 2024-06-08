Больше двух часов тушили пожар после хлопка в Волгограде: видео

В Дзержинском районе Волгограда накануне вечером больше двух часов тушили пожар в частном доме в поселке Ангарском.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области пояснили, что сигнал о возгорании поступил 7 июня в 22.27.

— Горел частный дом размером 120 квадратных метров, две хозпостройки размером четыре на два метра и три на пять метров, металлический навес размером на площади в 96 квадратных метров и мусор, на общей площади 400 квадратных метров, — пояснили в пресс-службе спасательного ведомства. — Расчеты 1-го пожарно-спасательного отряда ликвидировали горение в 01.16.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. Причину пожара установит экспертиза.

Напомним, что частный дом в Волгограде загорелся после оглушительного хлопка, который был слышен на улице Тургенева в нескольких остановках от места происшествия. Местные жители склоняются к тому, что мог взорваться газовой баллон.

Видео: «Жесть Волгограда» / t.me