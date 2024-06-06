



6 июня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров внёс в региональный парламент кандидатуру на должность уполномоченного по правам человека. Как сообщает ИА «Высота 102», пост вновь должен занять Валерий Ростовщиков.

- В соответствии с законодательством данная кандидатура будет направлена на согласование Уполномоченному по правам человека Российской Федерации. После этого вопрос будет рассмотрен на заседаниях профильного парламентского комитета и Волгоградской областной думы, — рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Отметим, Валерий Ростовщиков занимает должность омбудсмена Волгоградской области с 2009 года. Ранее он служил в Вооружённых силах, участвовал в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики. Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 1999 года удостоен звания Героя Российской Федерации. С 2003 по 2009 год работал в администрации Волжского.

Фото: администрация Волгоградской области