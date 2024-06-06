Волгоградца оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию армии в соцсетях





В Волгограде привлечен к административной ответственности 24-летний житель Городищенского района, который в одной из популярных социальных сетей выложил пост, с дискредитирующий ВС РФ. Как сообщили V102.RU в Объединенной пресс-службе судов региона, волгоградцу назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

- В ходе мониторинга интернет-ресурсов сотрудники полиции установили, что в сентябре 2022 года Евгений Омельченко разместил на своей странице в «Вконтакте» информацию, направленную на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации, - пояснили в объединенной пресс-службе судов. - Своими действиями молодой человек совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.

Сообщается, что свою вину мужчина признал полностью. Постановление суда вступило в законную силу.