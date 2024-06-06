Волгоградский комбинат «Виво», привлекает внимание не только экспертов в области социального питания, но школьников из других регионов России. В мае этого года производственный комбинат посетили ребята из поселка Малая Пурга Республики Удмуртия.

Экскурсия на комбинат прошла в интерактивном формате. Школьники смогли увидеть, как производится продукция для школ, а также узнать о важности здорового питания. Через увлекательные задания они познакомились с основами гигиены и безопасности на пищевых предприятиях, увидели современное оборудование, украсили своими руками и продегустировали буфетную продукцию от «Виво».





– Не многие предприятия сейчас дают такую возможность, увидеть детям настоящее производство. Поэтому, когда мы узнали про комбинат Виво, выбор был очевидным, – прокомментировала руководитель экскурсионной группы Лариса Перцева. – Очень интересный формат. Интересные задания, шутки – это именно то, что не дает заскучать ребятам во время экскурсии и запомнить полезную информацию.

Одним из самых ярких и запоминающихся моментов интерактивной экскурсии стал мастер-класс по украшению пончиков. Под руководством опытных поваров ребята украсили пончики глазурью, шоколадом и кондитерским декором. После завершения мероприятия все участники получили свои творения в виде красивых и вкусных памятных подарков.

– Мне очень понравилась экскурсия, первый раз вижу такой формат. Было интересно узнать, как работает комбинат питания и увидеть такое большое производство. Особенно увлекательным был мастер-класс по приготовлению пончиков, – поделился впечатлениями восьмиклассник Степан Михайлов.





Такие мероприятия помогают школьникам лучше понять, что такое современное производство и возможно, в будущем выбрать профессию связанную с общепитом. Экскурсии также могут стать стимулом для того, чтобы дети стали более осознанно относиться к своему питанию.

Фото: ООО «Виво Маркет»

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