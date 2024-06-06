Как по ОМС проверить репродуктивное здоровье в Волгограде: инструкция от экспертов





В России 2024 год объявлен Годом семьи, а у мужчин и женщин, которые хотят стать родителями, появилось больше возможностей для рождения здоровых малышей. С этого года граждане в возрасте от 18 до 49 лет, могут пройти оценку репродуктивного здоровья в рамках профилактических мероприятий по полису ОМС бесплатно.

О новых опциях, доступных в рамках программы обязательного медицинского страхования, рассказали эксперты компании «СОГАЗ-Мед».

Как пройти?

Оценку репродуктивного здоровья женщин проводят в женских консультациях или кабинетах акушера-гинеколога поликлинических отделений по месту прикрепления, мужчины проходят обследования у уролога в поликлиниках прикрепления. Также необходимые обследования могут выполнять выездные медицинские бригады.

Заранее свяжитесь со своей поликлиникой, выберите удобное время и запишитесь на прием. В день посещения возьмите с собой полис ОМС (бумажный бланк или электронный полис) или выписку о нем, паспорт.

– Отсутствие в медучреждении по месту прикрепления нужного специалиста, диагностического оборудования не может быть препятствием для оценки репродуктивного здоровья. Если у поликлиники нет возможности обеспечить прохождение всех исследований, то она обеспечивает забор материала и направляет его в иную медорганизацию. Если нет нужных врачей, то их должны привлечь и обязательно проинформировать вас о дате и времени приема, – поясняет Сёмин Павел Васильевич, директор Волгоградского филиала компании «СОГАЗ-Мед».

Диспансеризация женщин репродуктивного возраста

1-й этап:

• осмотр акушером-гинекологом с анализом вопросника-анкеты;

• пальпация молочных желез;

• осмотр шейки матки с забором материала;

• микроскопическое исследование влагалищных мазков;

• цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки (по Папаниколау) и цервикального канала – 1 раз в 3 года у женщин 21-29 лет и 1 раз в 5 лет у женщин 30-49 лет;

• лабораторные исследования мазков методом ПЦР для выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза (в возрасте 18-29 лет).

2-й этап (назначается при наличии показаний):

• УЗИ молочных желез и органов малого таза (в 1-й фазе цикла);

• лабораторные исследования мазков для выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР (в возрасте 30-49 лет);

• повторный осмотр акушером-гинекологом с индивидуальным консультированием по репродуктивным установкам и мотивации на рождение ребенка.

Диспансеризация мужчин репродуктивного возраста

1-й этап:

• анализ вопросника-анкеты и осмотр врачом-урологом, а при его отсутствии – врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин.

2-й этап:

• спермограмма;

• УЗИ предстательной железы и органов мошонки;

• ПЦР-исследование отделяемого мочеполовых органов на инфекционные заболевания органов малого таза;

• повторный прием (осмотр) врачом-урологом (или хирургом).

– Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС, связанные с медицинской помощью, качеством её оказания, в т.ч. профмероприятий, вы можете обратиться за помощью к страховым представителям на сайте sogaz-med.ru или в мобильном приложении «СОГАЗ ОМС» (для Android), используя онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед», – напоминает Сёмин Павел Васильевич, директор Волгоградского филиала страховой компании «СОГАЗ-Мед».

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