Как по ОМС проверить репродуктивное здоровье в Волгограде: инструкция от экспертов

Общество 06.06.2024 14:53 Реклама
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06.06.2024 14:53 Реклама
В России 2024 год объявлен Годом семьи, а у мужчин и женщин, которые хотят стать родителями, появилось больше возможностей для рождения здоровых малышей. С этого года граждане в возрасте от 18 до 49 лет, могут пройти оценку репродуктивного здоровья в рамках профилактических мероприятий по полису ОМС бесплатно.
О новых опциях, доступных в рамках программы обязательного медицинского страхования, рассказали эксперты компании «СОГАЗ-Мед».
Как пройти?
Оценку репродуктивного здоровья женщин проводят в женских консультациях или кабинетах акушера-гинеколога поликлинических отделений по месту прикрепления, мужчины проходят обследования у уролога в поликлиниках прикрепления. Также необходимые обследования могут выполнять выездные медицинские бригады.
Заранее свяжитесь со своей поликлиникой, выберите удобное время и запишитесь на прием. В день посещения возьмите с собой полис ОМС (бумажный бланк или электронный полис) или выписку о нем, паспорт.
– Отсутствие в медучреждении по месту прикрепления нужного специалиста, диагностического оборудования не может быть препятствием для оценки репродуктивного здоровья. Если у поликлиники нет возможности обеспечить прохождение всех исследований, то она обеспечивает забор материала и направляет его в иную медорганизацию. Если нет нужных врачей, то их должны привлечь и обязательно проинформировать вас о дате и времени приема, – поясняет Сёмин Павел Васильевич, директор Волгоградского филиала компании «СОГАЗ-Мед».
Диспансеризация женщин репродуктивного возраста
1-й этап:
• осмотр акушером-гинекологом с анализом вопросника-анкеты;
• пальпация молочных желез;
• осмотр шейки матки с забором материала;
• микроскопическое исследование влагалищных мазков;
• цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки (по Папаниколау) и цервикального канала – 1 раз в 3 года у женщин 21-29 лет и 1 раз в 5 лет у женщин 30-49 лет;
• лабораторные исследования мазков методом ПЦР для выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза (в возрасте 18-29 лет).
2-й этап (назначается при наличии показаний):
• УЗИ молочных желез и органов малого таза (в 1-й фазе цикла);
• лабораторные исследования мазков для выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР (в возрасте 30-49 лет);
• повторный осмотр акушером-гинекологом с индивидуальным консультированием по репродуктивным установкам и мотивации на рождение ребенка.
Диспансеризация мужчин репродуктивного возраста
1-й этап:
• анализ вопросника-анкеты и осмотр врачом-урологом, а при его отсутствии – врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин.
2-й этап:
• спермограмма;
• УЗИ предстательной железы и органов мошонки;
• ПЦР-исследование отделяемого мочеполовых органов на инфекционные заболевания органов малого таза;
• повторный прием (осмотр) врачом-урологом (или хирургом).
– Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС, связанные с медицинской помощью, качеством её оказания, в т.ч. профмероприятий, вы можете обратиться за помощью к страховым представителям на сайте sogaz-med.ru или в мобильном приложении «СОГАЗ ОМС» (для Android), используя онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед», – напоминает Сёмин Павел Васильевич, директор Волгоградского филиала страховой компании «СОГАЗ-Мед».
Реклама. АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», ИНН 7728170427
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