Спасатели предупредили жителей Волгоградской области о резком ухудшении погоды. Штормовое предупреждение продолжает действовать на утро 6 июня.
— В утренние часы в отдельных районах региона ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым ветром до 20-25 м/с, — рассказали информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по области со ссылкой на Волгоградский ЦГМС.
Напомним, волгоградские синоптики спрогнозировали повышение дневных температур днем 6 июня до +41 градуса, что считается опасным метеорологическим явлением.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»