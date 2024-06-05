В Волгограде потушили пожар в бывшем общежитии на ул. Быстрова





5 июня в Кировском районе Волгограда произошёл пожар в здании бывшего общежития по адресу ул. Быстрова, д. 84. Как сообщает ИА «Высота 102», в одной из жилых комнат вспыхнули бытовые вещи.







- В 14:42 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Кировском районе города Волгограда. В одной из комнат 5-этажного жилого дома горели домашние вещи на площади 20 кв. метров. Пожарные расчеты 5-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 15:45, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, в настоящее время специалисты продолжают работать на месте. Экспертам предстоит установить причину возгорания.

Фото и видео "Волгоград" / t.me