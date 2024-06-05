Борьба за первенство и яркие голы: на ЕвроХим-ВолгаКалии прошел турнир по мини-футболу

Общество 05.06.2024 15:40 Реклама
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05.06.2024 15:40 Реклама
В спортивном зале гостиничного комплекса «Кристалл» прошел турнир по мини-футболу, организованный профсоюзом ЕвроХим-ВолгаКалия. В спортивном мероприятии приняли участие сборная команда рудника Гремячинского ГОКа, спортсмены Котельниковского колледжа бизнеса, команда «Спутник» из Октябрьского района и команда объединённой профсоюзной организации ЕвроХим-ВолгаКалий. Поболеть за свою команду и поддержать спортсменов пришли работники предприятия, их семьи и друзья.
По итогам шести игр первое место заслуженно заняла команда объединенной профсоюзной организации ЕвроХим-ВолгаКалия. Футболисты показали высокий результат и отличную командную работу. Второе место, с небольшим отрывом, занял «Спутник», немного уступив победителю по очкам. Замкнули тройку лидеров футболисты рудника Гремячинского горно-обогатительного комбината, проявившие высокий уровень готовности не только в работе, но и в спорте.
Все матчи турнира судил ведущий специалист административного-хозяйственного отдела ЕвроХим-ВолгаКалия Андрей Ромазанов, обеспечивая честное и профессиональное судейство.
Победители турнира получили призы, грамоты и медали от профсоюзной организации ЕвроХим-ВолгаКалия.
– Этот турнир – не только спортивное соревнование, в котором наши футболисты показали свои навыки, - поделилась председатель профсоюзной организации «ЕвроХим-ВолгаКалий» Ольга Косарева. – Наш небольшой чемпионат помог нам сдружиться и укрепить командный дух, обменяться опытом и просто хорошо провести время с коллегами, друзьями и единомышленниками.
Фото: ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»
Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036
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