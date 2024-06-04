Под Волгоградом разыскивают 81-летнего худощавого пенсионера

В поселке Царицын Городищенского района Волгоградской области объявлен поиск 81-летнего Евгения Михайловича Бурцева. Как сообщили V102.RU в поисково-спасательном отряде «Оберег», мужчина, ушедший 4 июня из дома в неизвестном направлении, нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 184, худощавое телосложение, серые глаза, седые волосы.

Пенсионер ушел из дома в темно-зеленой рубашке, светло-голубых джинсах и темных полуботинках.

Если вы обладаете информацией, способной помочь поискам, просьба сообщить на круглосуточную горячую линию 8-800-505-10-65 или по номерам экстренных служб 112 и 102.

Фото: ПСО «Оберег»