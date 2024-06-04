Общество

Под Волгоградом разыскивают 81-летнего худощавого пенсионера

Общество 04.06.2024 22:34
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04.06.2024 22:34

В поселке Царицын Городищенского района Волгоградской области объявлен поиск 81-летнего Евгения Михайловича Бурцева. Как сообщили V102.RU в поисково-спасательном отряде «Оберег», мужчина, ушедший 4 июня из дома в неизвестном направлении, нуждается в медицинской помощи. 

Приметы: рост 184, худощавое телосложение, серые глаза, седые волосы.

Пенсионер ушел из дома в темно-зеленой рубашке, светло-голубых джинсах и темных полуботинках. 

Если вы обладаете информацией, способной помочь поискам, просьба сообщить на круглосуточную горячую линию 8-800-505-10-65 или по номерам экстренных служб 112 и 102. 

Фото: ПСО «Оберег»

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