В Волгограде закроют ж/д переезд из-за ремонта 6 июня





Железнодорожный переезд в Советском районе Волгограда будет временно закрыт 6 июня в связи с проведением ремонтных работ. Как сообщили V102.RU в Приволжском отделении железной дороги, движение автотранспорта будет приостановлено с 04:00 до 17:00 на 9-м километре перегона Ельшанка - Бекетовская – в месте пересечения улиц Слесарная и Инструментальная.

В компании поясняют, что объезд автомобилистам можно будет осуществить по улицам Электролесовская и Никитина. Здесь также просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.