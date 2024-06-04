В центре Волгограда дали старт Чемпионату Минобороны





В Волгограде сегодня, 4 июня, вечером на нижней террасе Центральной набережной прошло торжественное открытие Чемпионата Южного военного округа по спортивному ориентированию. Как сообщает ИА «Высота 102», на протяжении нескольких дней сборные команды подразделений ЮВО будут бороться за звание сильнейших.





– Чемпионат Министерства обороны РФ будет проходить на территории Волгоградской области с 4 по 7 июня, – рассказали информагентству организаторы. – В соревнованиях примут участие офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту и по призыву Волгоградской и Ростовской областей, Ставропольского края, Чеченской республики, Абхазии, республики Дагестан - военнослужащие всего Южного военного округа.

Также для участия в Чемпионате МО приехали в Волгоград военнослужащие Донецкой и Луганской народных республик.





В ходе спортивных состязаний участникам предстоит отработать мастерство в ориентировании на местности и других военно-спортивных дисциплинах. Организаторы ожидают, что соревнования с участием военнослужащих, кроме того. внесут вклад в формирование в обществе образа современного мужчины, физически и морально подготовленного защитника.





Самый напряженный соревновательный день намечен на 5 июня. В лесном массиве на территории Волгоградского региона участникам предстоит проявить все свои навыки. Отметим, что состязаться будут как мужчины, так и женщины.













Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»