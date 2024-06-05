Компания ВОЛМА запустила проект по летнему трудоустройству школьников

Общество 05.06.2024 09:24 Реклама
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05.06.2024 09:24 Реклама
С 1 июня компания ВОЛМА вновь запустила проект трудоустройства детей, достигших 14-летнего возраста.
На протяжении нескольких лет в период летних каникул ВОЛМА принимает на работу ребят, которые желают погрузиться в настоящую работу. И хотя возможность предоставляется исключительно для офисной работы, дети с удовольствием помогают, попутно изучая новую информацию, получая ценный опыт. Они работают в бухгалтерии, в службе IT, в правовом управлении, в службе персонала и в других подразделениях.
– Мы считаем крайне важным предоставление такой возможности детям, - отметил генеральный директор ВОЛМА Владимир Овчинцев. – Ребята сами соприкасаются с рабочими процессами и при этом оценивают, насколько та или иная профессия им интересна. У нас бывали случаи, когда, поработав, дети твердо определялись, что в будущем хотят заниматься именно этим. Отрадно, что таким образом ВОЛМА на практике помогает детям осуществлять выбор.
Фото: компания ВОЛМА
Реклама. ООО «УК «ВОЛМА», ИНН 3446031509
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