Компания ВОЛМА запустила проект по летнему трудоустройству школьников





С 1 июня компания ВОЛМА вновь запустила проект трудоустройства детей, достигших 14-летнего возраста.





На протяжении нескольких лет в период летних каникул ВОЛМА принимает на работу ребят, которые желают погрузиться в настоящую работу. И хотя возможность предоставляется исключительно для офисной работы, дети с удовольствием помогают, попутно изучая новую информацию, получая ценный опыт. Они работают в бухгалтерии, в службе IT, в правовом управлении, в службе персонала и в других подразделениях.





– Мы считаем крайне важным предоставление такой возможности детям, - отметил генеральный директор ВОЛМА Владимир Овчинцев. – Ребята сами соприкасаются с рабочими процессами и при этом оценивают, насколько та или иная профессия им интересна. У нас бывали случаи, когда, поработав, дети твердо определялись, что в будущем хотят заниматься именно этим. Отрадно, что таким образом ВОЛМА на практике помогает детям осуществлять выбор.

Фото: компания ВОЛМА

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