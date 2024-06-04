Общество 04.06.2024 12:59 Реклама
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04.06.2024 12:59 Реклама
С производственным процессом Гремячинского ГОКа и перспективами молодых специалистов в химической отрасли на промплощадке комбината познакомились студенты Волжского политехнического техникума и школьники Октябрьского района.
Сотрудники ЕвроХима рассказали гостям о возможностях прохождения производственной практики и статусе молодого специалиста. Во время посещения комбината ребята примерили на себя роль сотрудников и, в соответствии с правилами промбезопасности, начали производственный день с ознакомительного ролика о технике безопасности и вводного инструктажа.
Облачившись в фирменные средства индивидуальной защиты, будущие специалисты почувствовали себя частью команды ЕвроХима, а сотрудники предприятия с этого момента обращались к абитуриентам не иначе как к коллегам. Все вместе экскурсанты и специалисты направились знакомиться с производственными процессами Гремячинского ГОКа.
Студенты и школьники посетили склад готовой продукции, где смогли в буквальном смысле прикоснуться к удобрениям, которые в скором времени отправятся по всему миру.
Затем группа отправилась в Централизованный отдел технического контроля. Гости увидели, как происходит анализ и контроль качества продукции. Особенно интересна лаборатория была для студентов-химиков, многие из которых уже в следующем году планируют прийти на предприятие для прохождения производственной практики.
Один из важнейших процессов обогащения – превращения руды в удобрение хлорид калия – коллеги наблюдали со смотровой площадки сильвинитовой обогатительной фабрики.
Одним из самых увлекательных моментов экскурсии стало посещение демонстрационного зала с виртуальным туром в рудник. Студенты и школьники погрузились в атмосферу настоящего производства, со всех сторон осмотрели технику и подземный мир Гремячинского горно-обогатительного комбината.
В завершении экскурсии участники вместе со своими коллегами, как и положено после насыщенного производственного дня, отправились в столовую. Вместе с другими сотрудниками предприятия студенты и школьники отдали должное горячему обеду.
– Наши профориентационные встречи и экскурсии на промплощадку всегда интересны молодежи. Изучать теорию горнорудного дела и обогащения полезных ископаемых, несомненно, важно и нужно. Но побывать на действующем комбинате, увидеть все процессы своими глазами, задать вопросы напрямую опытным специалистам – все это помогает глубже проникнуть в саму суть будущей профессии, получить стимул глубже погрузиться в увлекательный и сложный мир производственной жизни, – поделилась начальник Учебного центра ЕвроХим-ВолгаКалия Марина Зезекало.
Фото: ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»
Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036
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