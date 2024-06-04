



В «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» активно работают над созданием и совершенствованием комфортных сервисов для потребителей. Самой востребованной формой получения услуг на сегодня стало получение услуг в электронном виде.

– Мы стремимся предоставлять нашим клиентам современные и интуитивно понятные электронные сервисы. Нередко от потребителей в адрес АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» поступают пожелания по совершенствованию работы сервисов. Мы тщательно изучаем все предложения и многие из них включаем в предстоящие обновления, – пояснили в компании.

Так, для удобства пользователей АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» разработаны интерактивные формы заявлений, которые размещены в личном кабинете lk.ivc34.ru . Новый формат электронных заявлений предусматривает упрощенный способ подачи обращения. Теперь потребителю необходимо лишь заполнить электронную форму и прикрепить файлы с необходимыми документами для отправки обращения. Ранее данный функционал был ограничен. Нужно было скачать заявление, заполнить, распечатать и сделать скан. На данный момент путь предоставления документов для оформления услуги значительно упростили.

Преимущества электронных заявлений очевидны: сокращение временных затрат, исключение необходимости распечатки документов, возможность получения услуги из любой точки нахождения через Интернет и в любое удобное время.

Всё что необходимо сделать для получения услуги в электронной форме – зарегистрироваться в личном кабинете абонента ИВЦ ЖКХ на официальном сайте www.ivc34.ru . Процедура регистрации проста и не займет много времени.

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