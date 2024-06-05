



Сотрудники филиала компании AB InBev Efes в Волжском этой весной провели несколько экологических мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню окружающей среды.

AB InBev Efes всегда стремится положительно влиять на окружающую среду, поддерживать местные сообщества и продвигать экологичный образ жизни среди своих сотрудников. Каждый год во всех регионах присутствия компания проводит экологические акции и образовательные мероприятия, направленные на ответственное отношение к природе. Среди таких мероприятий: благоустройство и озеленение городских территорий, создание уличной экоинфраструктуры, а также участие сотрудников в корпоративных эковолонтёрских инициативах.

Так, в апреле, в рамках весеннего месячника по благоустройству города, сотрудники волжского предприятия AB InBev Efes преобразили парк «Гидростроитель», высадив молодые сосны, бирючину, гортензии и розы. Эковолонтеры также облагородили парковую зону вдоль улицы Пушкина перед заводом.

В конце мая заводчане совместно с работниками ГБУ ВО «Природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» провели экологическую акцию по уборке водоохранных зон водоемов на территории поймы на ерике «Верблюд». Участники акции тщательно проверили и очистили каждый квадратный метр берега, на котором любят отдыхать жители региона. В ходе мероприятия было собрано более пятидесяти больших мешков мусора с пластиком, стеклом и жестяными банками.





Уборка берегов водоемов Волго-Ахтубинской поймы стало уже традиционным мероприятием для волжан. Кроме того, на протяжении семи лет сотрудники предприятия принимают активное участие в акциях федеральной целевой программы «Вода России».

– Как социально ответственный бизнес, AB InBev Efes уделяет большое внимание проектам, направленным на защиту окружающей среды. Ежегодно с апреля по июнь мы с большим удовольствием проводим специальные акции, приуроченные ко Всемирному дню окружающей среды, и принимаем активное участие в благоустройстве не только собственной территории, но и общественных городских пространств. Субботники – это отличный повод, чтобы объединить людей и сделать мир лучше, – отметил исполнительный директор AB InBev Efes в Волжском Игорь Гайдым.





В День окружающей среды, 5 июня, сотрудники волжского филиала также приняли участие в «Экоквизе». В рамках мероприятия они посмотрели видеоподкаст, в котором эксперты обсудили водные экологические проблемы и поделились рекомендациями по экономии водных ресурсов в быту. После этого желающие могли пройти тест на проверку своих знаний и выиграть ценные призы.

Фото: АО «АБ ИнБев Эфес»

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